Спасатели Хабаровского края рассказали, как вести себя на тонком льду Фото: Борис КОКУРИН

ЛЕД, ДА НЕ ТОТ

На улице минус 10, реки покрылись льдом - казалось бы, золотое время для рыбаков, обожающих подледный лов, и любителей прогуляться по замерзшей реке. Достаточно выйти на набережную, чтобы увидеть - лед у Хабаровска полон народу. Даже несмотря на промоины, видные невооруженным глазом на поверхности реки, людей все равно тянет прогуляться по еще тонкому льду.

Однако, как уверяют специалисты, такие прогулки небезопасны. Несмотря на холод, температуры все равно еще недостаточно низкие для того, чтобы лед промерз до безопасной толщины. Кроме того, сейчас он формируется неоднородно, так, например, у Хабаровска есть множество мест, где идет сброс теплых стоков, из-за которых до сих пор есть участки с открытой водой, забереги из торосов.

Лед особенно у крупных городов неоднороден Фото: Борис КОКУРИН

- Стоит помнить, что безопасным для человека считается лед толщиной порядка 12 сантиметров, а для группы людей - не менее 15 сантиметров, - отмечает Николай Шестовицкий, государственный инспектор инспекторского отделения ГИМС МЧС России по городу Хабаровску. - Передвигаться на автомобиле можно, если зимний покров водоема достиг отметок более 35 сантиметров, и только в тех местах, где специально оборудованы ледовые переправы, прошедшие освидетельствование комиссиями и инспекторами ГИМС.

Подтверждением этому являются многочисленные случаи, когда спасателям приходится вытаскивать из реки попавших в беду любителей острых ощущений.

- Один из недавних случаев - мужчина на своем автомобиле двигался вдоль реки в районе Воронежа-3 и буквально в трех метрах от берега застрял в неокрепшем льду, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Вытащить машину удалось только с помощью троса. Причем водитель, пока пытался выбраться из трудной ситуации, изрядно замерз и был рад неожиданно пришедшей подмоге в лице сотрудников спасательного ведомства.

Мужчина хотел переехать реку, но застрял в торосах Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, КАК ЖЕ БЫТЬ?

Понятно, что самая лучшая профилактика - не выходить на лед, пока тот не окрепнет. Но если уж вышли - как себя вести? Есть простые правила, соблюдая которые можно с большой вероятностью не попасть в чрезвычайную ситуацию.

Во-первых, ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь). Во-вторых, если рядом есть ледовая переправа (кстати, недавно была открыта первая), то лучше воспользоваться проверенной дорогой.

- Нельзя проверять прочность льда ударом ноги, - рассказывают в ведомстве. - Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, - это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.

Несмотря на предупреждения рыболовы уже оккупируют лед Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Кроме того, при вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут. Если идете компанией, держитесь друг от друга на безопасном расстоянии - 5-6 метров.

Замерзшую реку или озеро лучше перейти на лыжах, при этом крепления лыж надо расстегнуть, чтобы при необходимости быстро их сбросить. Лыжные палки надо держать в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить. Если несете рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от груза, в случае если лед под вами провалится.

На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее подмышки.

ПРОВАЛИЛИСЬ? ЕСТЬ ИНСТРУКЦИЯ!

Предположим, что несмотря на все предупреждения и правила вы все-таки провалились под лед. Первое, что советуют специалисты, - не надо паниковать. Есть четкая инструкция, которая скорее всего поможет вам выжить в этой экстремальной ситуации.

- Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание, - советуют специалисты. - Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения. Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед. Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу. Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность.

Ле пока не успел набрать необходимой толщины Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Если помощь требуется кому-то другому, то стоит вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду. Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к полынье. Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или шест. Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны.

Опять же - стоит ползти именно в ту сторону, откуда пришли. Пострадавшего следует как можно быстрее доставить в теплое место, раздеть, избавившись от мокрой одежды, и энергично растереть, пока кожа на теле не покраснеет. Для этого можно использовать смоченную в спирте или водке суконку, а вот давать пострадавшему алкоголь не стоит ни в коем случае - может кончиться фатально. Лучше, чтобы согреться, пить горячий чай.