Отец, бросивший своих детей в аэропорту Шереметьево, выйдет на свободу в середине декабря

С учетом срока содержания под стражей мужчина выйдет на свободу примерно через 11 дней Фото: Социальные сети

Комсомольчанин, который в январе этого года оставил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, вскоре выйдет на свободу. Напомним, что Виктор Г. прилетел с детьми в Москву из Хабаровска. Мужчина оставил ребятишек пяти и восьми лет в аэропорту с запиской, где просил отправить мальчишек в приют. Сам Виктор отправился в другой город искать работу.

Растерянных детей заметили сотрудники Шереметьево в терминале D. Мальчишки сказали работникам: «Папа ушел. Насовсем». В рюкзаках ребятишек нашли свидетельства о рождении и записку, написанную рукой Виктора: «Денег нет, кормить нечем. Я их позже заберу. Прошу детей не разлучать. Документы на детей в рюкзаке. Простите, но в данный момент у меня другого выхода нет».

Нерадивый отец улетел в Ростов-на-Дону, спокойно покинул аэропорт и укатил в город. Затем мужчина уехал в Батайск, где поселился в местной гостинице. Через пару дней он сам пришел в местное отделение полиции и сдался.

Уголовное дело возбудили по статьям «Оставление в опасности» и «Истязание» по заявлениям от бывшей жены, которая рассказывала, что Виктор бил детей. В середине февраля суд отправил Виктора под стражу. Мужчину ограничили в родительских правах.

Судили Виктора в Комсомольске в ноябре 2020 года, мужчина признал свою вину только в краже денег, на которые улетел в Москву с детьми. Что касается оставления детей в опасном для их жизни и здоровья состоянии, то здесь мужчина с обвинением не согласен. По его мнению, аэропорт - безопасное место для ребятишек, оставшихся без присмотра взрослых.

Суд три дня назад отправил отца в колонию общего режима на один год и три месяца. С учетом срока содержания под стражей мужчина выйдет на свободу примерно через 11 дней.

- В соответствии со статьей «Исчисление сроков наказаний и зачет наказания» зачет времени содержания под стражей происходит из расчета один день за полтора дня. Производится перерасчет, и больше этого срока никто человека держать не имеет права, - прокомментировала «КП»-Хабаровск» Елена Мартынова, старший помощник прокурора города Комсомольска-на-Амуре.

До конца срока мужчина будет находиться в СИЗО - отправлять его в колонию смысла нет. Информации об апелляции со стороны Виктора и его защиты - нет.

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