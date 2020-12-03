Женщин-министров будет больше: глава Хабаровского края анонсировал перестановки в правительстве

В скором времени правительство региона ждут кадровые перемены Фото: Антон ТИХИЙ

Врио губернатора Хабаровского края сообщил, что в скором времени правительство региона ждут кадровые перемены. Какие именно изменения произойдут - глава региона не уточнил, однако добавил: женщин-министров будет больше.

- Сейчас у меня 18 министров, из них три - женщины, первый зам у меня женщина. Скоро их будет больше, - сказал в интервью Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Глава региона рассказал, что взял в Хабаровске квартиру в ипотеку на десять лет. Под программу «дальневосточной ипотеки» семья Михаила Дегтярева не подошла, поэтому пришлось брать обычную - под 7,6 процента.

- Я, кстати, на личных кейсах о многом узнаю. Например, понимаю, как здесь сложно с мебелью, понимаю, что такое службы доставки и как они работают. Иногда получить посылку условно из-за рубежа быстрее, чем из Москвы. Если ты хочешь что-то купить из Китая, ты должен получить заказ через столицу. Это чудовищно, поэтому важно, чтобы руководитель жил на месте и не был варягом. Я - хабаровчанин, у меня в паспорте местная прописка, - сказал Михаил Дегтярев.

Врио губернатора также рассказал, почему врачам не приходили выплаты за работу с коронавирусными больными.

- Была техническая ошибка и сбой, это не мы виноваты, там в суматохе кое-что нарушили в документообороте. Сейчас все будет нормально, решим этот вопрос, за этот месяц и ноябрь постараемся выплатить 25-26 декабря, - сказал глава края.