Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 4 декабря 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 4 декабря, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 25571. Из них вылечился 18731 человек, скончались 162. За последние сутки в регионе выявили 338 новых случаев заболевания. До данным на вечер 3 декабря, получают лечение 6678 человек, из них в стационаре 2801, амбулаторно 3877. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 2 декабря, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 237, в Амурском районе - 23, в Солнечном районе - восемь, в Комсомольске-на-Амуре - 46, в Верхнебуреинском районе - один, в Хабаровском районе - шесть, в Аяно-Майском районе - один, в районе имени Лазо - четыре, в Ульчском районе - два, в Комсомольском районе - три, в Вяземском районе - один, в Бикинском районе - один.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.