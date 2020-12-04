Михаил Дегтярев поможет с созданием безбарьерной городской среды в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Началось все с пандуса. Точнее, с его отсутствия. В Хабаровске есть городская организация поддержки инвалидов «Стимул». Главная задача общественников, входящих в нее - социализация людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Создана она была инициативной группой людей, страдающих детским церебральным параличом, в прошлом году.

Недавно «Стимул» обзавелся помещением, которое предоставили городские власти. Но вот незадача - попасть в него инвалиды не могли - нет пандуса. На соседнем крыльце, ведущем к офисам, он есть, а здесь почему-то не сделали. Мало того - в помещении нет и специального туалета для людей, не способных встать с кресел.

По договору доступную входную группу и туалетную комнату должны были построить сами инвалиды, но, как понятно любому думающему человеку, сделать это они не способны - своими руками построить не смогут, а заказать не хватит денег.

О проблеме во время заседания недавно созданного Народного совета узнал Михаил Дегтярев. И тут же созвонился с градоначальником, попросив помочь общественникам.

- И еще отдельно с вами обсудим создание безбарьерной городской среды, - добавил глава региона, обращаясь к хабаровскому градоначальнику.

Сегодня пандус, ведущий в «Стимул», сдали в эксплуатацию. Но это всего лишь одна решенная проблема, а в Хабаровске и Хабаровском крае их тысячи.

На это жалуются не только инвалиды, лишенные возможности нормально передвигаться по городу, но и молодые матери. Даже в центре Хабаровска с колясками пройти очень не просто. Приходится решать ребусы - либо рискуя жизнью двигаться по почти отвесным пандусам (там, где они есть), либо тащить коляску через множество ступеней.

Именно поэтому глава Хабаровского края решил взять под личный контроль создание доступной безбарьерной среды в регионе. Дегтярев - руководитель новой формации, который отлично понимает эти проблемы и не привык разделять людей «полноценных» и инвалидов. По его мнению, с которым сложно не согласиться, все люди имеют право жить полноценной жизнью и передвигаться по улицам так, как им вздумается.

Для справки, в Хабаровском крае, по данным министерства социальной защиты населения на 1 января 2020 года, состоят на учете 70 942 человека с инвалидностью (9 631 - I группы, 30 069 - II группы, 26 119 - III группы, 5 123 - дети-инвалиды).