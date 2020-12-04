Самолет, летевший с Камчатки в Хабаровск, экстренно сел на Сахалине

Самолет будет находиться в аэропорту до решения медицинских специалистов. Фото "Аврора" Из материалов пресс-службы

Airbus A-319-111 авиакомпании «Аврора» сообщением «Петропавловск-Камчатский - Хабаровск» вылетел сегодня из точки отправления по расписанию в 16:40 по местному времени. Он прошел привычным маршрутом до восточного побережья центральной части Сахалина, после чего резко изменил курс по направлению к столице островного региона.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, рейс совершил вынужденную посадку в 17:50 из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Воздушная гавань является запасной в экстренных случаях. На месте работают сотрудники скорой. После того, как они окажут помощь человеку или примут решение о его госпитализации, аэробус продолжит полет в Хабаровск. «КП»-Сахалин» выяснила, что пассажир, которому стало плохо, - 40-летний мужчина. Он потерял сознание на борту самолета. Уже на земле сахалинские медики сделали пострадавшему ЭКГ, но не нашли признаков инфаркта или инсульта. Тем не менее мужчину госпитализировали в одно из лечебных учреждений Южно-Сахалинска для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Аэробус продолжает полет в Хабаровск. Ориентировочно он прибудет в пункт назначения в 19:00 по хабаровскому времени.