Арбитр объяснил, почему в игре хабаровского «Амура» против «Спартака» шайба, заброшенная Дмитрием Архиповым – это «хороший гол» Фото: Социальные сети

Красивейший и какой-то даже хулиганский гол, до сих пор взвевающий множество споров, в ворота московского «Спартака» был забит новичком «Амура» Дмитрием Архиповым на 45 минуте матча. От защитника «красно-белых» игровой снаряд отрикошетил от защитного стекла и упал прямо на сетку ворот.

Это заметил нападающий «Амура» Дмитрий Архипов, который подыхал к воротам, подбил шайбу клюшкой, а затем аккуратно подправил ее в «рамку». На площадке даже не сразу поняли, что это четвертый гол, забитый сегодня. Был назначен видеоповтор. После долгого совещания арбитры приняли решение – это «хороший гол».

- Увидел, что шайба попала на ворота и никто не собирается ее трогать, - рассказал после матча Дмитрий Архипов. – Думаю – дай попробую. Почему нет? Честно говоря, даже не знал, можно так или нет подумал прикол сделаю. Оказывается можно. На тренировках такие голы забивал, а вот в играх не доводилось.

Тем не менее, даже после решения судий, гол все-равно вызывает сомнения, особенно у болельщиков московской команды. Хотя, положа руку на сердце, если бы его даже не засчитали «Спартаку» навряд ли бы это помогло. Хабаровчане практически весь матч доминировали на площадке.

- Во-первых, игры высоко поднятой клюшкой не было – хоккеист подбивает шайбу, находящуюся на сетке ворот, при этом его клюшка находится ниже переклады; второе касание по шайбе происходит ниже перекладины, - прокомментировал ситуацию Дмитрий Волошин, судья международной категории. – Во-вторых, игры в площади ворот и помехи вратарю не было – хоккеист играет клюшкой , не задевая вратаря и не мешая ему играть.

Как бы то не было эта заброшенная шайба стала настоящим украшением матча. Напомним, что игрой со «Спартаком» «Амур» начал заключительную домашнюю серию в этом году. Так же на льду «Платинум-Арены» ему предстоит сыграть с ХК «Сочи», «Локомотивом» и «Витязем».

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