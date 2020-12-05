Вели, но уступили: Хабаровский «Амур» на своем льду отдал победу ХК «Сочи» со счетом 2:3 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

После блестящей игры с московским «Спартаком» которая завершилась победой «Амура» - 6:2, болельщики ожидали от своей команды такого же взрывного хоккея, но уже в матче с ХК «Сочи» и, казалось бы, начало встречи оправдывает их ожидания.

Уже на четверной минуте Денис Голубев забивает свою первую шайбу в этой игре. Второй гол забрасывает он же, но 11 минут спустя – отличное начало матча и, казалось бы, победа у «Амура» в руках, надо продолжать играть и забивать. Вот только хоккеисты «Сочи» были с этим категорически не согласны.

Период еще не кончился как Сергей Шмелев – лучший бомбардир «леопардов» отыгрывает одну шайбу. Гости начинают играть очень активно, а вот у хабаровчан такое ощущение что внезапно кончились силы.

- Проиграли в начале периода в движении, только просыпаемся. В конце уже более-менее наладили игру, думаю сейчас сравняем, - делится своим мнением Игорь Руденков, нападающий команды «Сочи», до этого четыре сезона отыгравший в «Амуре», после первого периода.

Игорь как в воду глядел. Во втором игровом отрезке «Амур» полностью подтвердил опасения своих болельщиков и статистику, согласно которой вторые периоды – слабое место хабаровской команды.

На 26 минуте Марек Лангхамер пропускает вторую шайбу в свои ворота, и гости сравнивают счет. Видно, что сочинцы проснулись и начали очень активно давить на хозяев. У «Амура» же игра откровенно не клеится. Множество брака в передачах, а главное не хватает того куража, который помог победить в прошлой встрече.

Тем не менее вторую двадцатиминутку удалось завершить с ничейным счетом. Оставалась надежда на заключительный период, что хабаровчане все-таки смогут завершить этот матч своей победой и заработать такие нужные команде очки.

Увы. Мало того что силы кончились, так еще и удача от «тигров» отвернулась. Третий гол – очень обидный - забрасывает хабаровчанам Павел Кукштель, игрок того же звена игроки которого уже дважды распечатали ворота Лангхамера.

Непонятно как шайба сумела проскочить между ног голкипера, но факт остается фактом сочинцы повели в счете и надежды что «Амур» сумеет довести дело до овертайма таяли с каждой минутой. Атаки у амура были и весьма неплохие, но шайба упорно не хотела залетать в ворота, которые оборонял внук легендарного Третьяка.

Даже финальный штурм шесть в четыре, после того как Игорь Руденков получил две минуты на скамейке штрафников, а Сергей Светлов обменял вратаря на шестого полевого игрока, результата не принес. В итоге во втором домашнем матче декабря «Амур» терпит поражение 2:3.

Следующую игру на своем льду «тигры» проведут уже во вторник. Соперником хабаровчан станет «Локомотив».

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