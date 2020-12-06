Взаимопомощь – это то, что нам сегодня особенно надо: Михаил Дегтярев лично поздравил добровольцев в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае отметили Международный день волонтера. Сегодня в регионе проходит акция «#МыВместе» - во время которой добровольцы помогают пожилым людям и тем, кто не может самостоятельно выйти в магазины и аптеки с доставкой продуктов питания и лекарств.

В акции принял участие и глава региона лично доставив пенсионерке товары первой необходимости. Врио губернатора прошел тщательный инструктаж прошел дезинфекцию и отправился на задание.

- Купили продуктов, плюс подарим книгу, которую я написал – пусть почитает человек – время есть, - отметил Михаил Дегтярев, поднимаясь к пожилой женщине.

По данным минсоцзащиты региона всего с марта 2020 года добровольцами было выполнено более 6350 заявок на доставку бесплатных продуктовых наборов, приобретение товаров первой необходимости, лекарств и оплату жилищно-коммунальных услуг.

За время проведения акции в Хабаровском крае прошел обучение 761 доброволец, новые знания желающие получали в краевом волонтерском центре. Как отмечают организаторы если количество заявок будет увеличиваться, то предусмотрен вариант широкомасштабного обучения добровольцев в режиме онлайн.

- Радует, что в это непростое время в ряды добровольцев выступают абсолютно разные люди вне зависимости от социального статуса и положения в обществе, - поздравил волонтеров Михаил Дегтярев. - Это и молодежь, и коммерческие организации. В волонтеры идут целыми семьями. Взаимопомощь - это то, что нам сегодня особенно нужно и то, что особенно ценим. В любые исторические периоды люди приходят на помощь друг другу. Я благодарю вас за такую гражданскую позицию и поздравляю с Международным днем добровольцев.

Так же Михаил Дегтярев осмотрел колл-центр, где принимаются заявки от всех нуждающихся. Сейчас в крае действуют две «горячие линии». Помимо этого, для помощи пожилым людям создана информационная платформа «Нужна помощь!»

На платформе публикуются запросы, которые поступают от детских домов, интернатов, больниц, одиноких пожилых людей, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в крае достаточно напряженная – множество пожилых людей находятся в изоляции и без волонтеров просто не смогут вести нормальное существование. Хорошо, что глава региона уделяет встречам и общению с добровольцами так много внимания. Наличие прямого контакта с властью и непосредственно с Михаилом Дегтяревым помогает им без проволочек решать любые проблемы и доносить предложения напрямую до первого лица региона.