В Хабаровске, живые ели к Новому Году начнут продавать с 20 декабря Фото: Борис КОКУРИН

Новый год не за горами и несмотря на то, что некоторые предпочитают ставить дома искусственные елки, живые деревья у жителей краевого центра по прежнему пользуются большой популярностью.

Сейчас городским управлением торговли уже опередили 115 мест будут торговать новогодними деревьями, а городскими чиновниками выдано 75 разрешений на осуществление подобной деятельности, однако прием заявок по-прежнему продолжается.

Как отмечают администрации Хабаровска елочные базары будут располагаться по всему городу, так чтобы каждый смог купить елку рядом с домом и без проблем добраться домой с громоздкой покупкой.

Традиционно самые больше елочные ряды раскинутся в районе Центрального рынка, в микрорайонах Флегонтова и Хабаровск-2, на улице Суворова, Большой-Вяземской, в поселке имени Горького, в районе Депо-2 и многих других местах.

- Точно можно сказать, что дефицита елей в городе не будет, - отметила Марина Перова, начальник отдела городского управления торговли. - В последние годы торговцы везут деревья в больших количествах из Приморья, Амурской области, района имени Лазо и даже из западных регионов страны. Есть примеры, когда хвойные элитных пород прибывали к нам даже из Европы. Что касается цен, то взвинчивать их коммерсанты не намерены. Если елочки и подорожают по отношению к прошлогодним ценовым показателям, то незначительно.

По словам Марины Перовой, ежегодно в канун Нового года в городе реализуется от 7 до 10 тысяч елок. Спрос на них всегда разный: к примеру, в 2019 году ароматный символ праздника был более востребован, чем в 2018. Прогнозировать, насколько ходовым окажется живой товар в 2020-м пока сложно.

Для те же кто предпочитает не поощрять рубки деревьев, но искусственную ель видеть у себя дома не хочет есть альтернатива – «Горзеленстрой» реализует елки, выращенные в горшочках. Есть разные экземпляры от 40 сантиметров до полутора метров, а весной их можно будет высадить в открытый грунт.

Так же в администрации города отмечают, что с каждым годом в Хабаровске снижается количество «пиратских» елок. По словам Марины Перовой, этому способствует тщательный контроль на въезде в город: все машины, нагруженные елями, проходят тщательный досмотр - проверяется документация, подтверждающая законность их приобретения. На хабаровских торговых точках действуют такие же строгие фильтры.

Вместе с полицейскими работники городского управления торговли проводят рейды по всем елочным базарам. В случае сомнительного происхождения деревьев и их продажи без соответствующего разрешения, товар изымается, а нарушители платят серьезные штрафы.