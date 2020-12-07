Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 7 декабря 2020 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным на утро 7 декабря, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 26248. Из них вылечился 19702 человека, скончались 166. За последние сутки в регионе выявили 341 новый случай заболевания. До данным на вечер 6 декабря, получают лечение 6380 человек, из них в стационаре 2794, амбулаторно 3586. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 6 декабря, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 228, в Комсомольске-на-Амуре - 31, в районе имени Лазо район - 25, в Нанайском районе - 22, в Бикинском районе - 19, в Верхнебуреинском районе - 10, в Хабаровском районе - три, в Амурском районе - один, в Охотском районе - один, в Тугуро-Чумиканском районе - один.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.