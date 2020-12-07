В Хабаровске радикальные исламисты, финансировавшие террористическую организацию, получили реальные сроки Фото: УФСБ России по Хабаровскому краю

На группу приверженцев одного из течений радикального ислама сотрудники краевого ФСБ вышли во время проведения оперативно-разыскных мероприятий. Как им удалось установить, два гражданина России - один из Комсомольска-на-Амуре, второй из Казани - занимались финансированием международной террористической организации «Хайят Тахтир аш-Шам», запрещенной на территории Российской Федерации.

- Нашими сотрудниками установлено, что С. В. Нуруддин и Д. Р. Велитов, вдохновившись идеями радикального ислама, приняли участие в деятельности террористической организации путем ее финансирования, - рассказали в пресс-службе ФСБ России по Хабаровскому краю. - Кроме того, С. В. Нуруддин в марте 2020 года по указанию находящегося на территории Евросоюза вербовщика получил шенгенскую визу и приобрел авиабилет во Францию для дальнейшего выезда в Сирийскую Арабскую Республику и участия там в деятельности этой организации.

Его задержали в Комсомольске во время попытки реализовать преступный замысел. Одновременно в Казани коллеги из республиканского управления ФСБ взяли его подельника и отправили в Хабаровск.

- На основании полученных оперативных материалов следственным отделом УФСБ России по Хабаровскому краю 11 марта 2020 года в отношении С. В. Нуруддина возбуждены уголовные дела по статьям: «Покушение на участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической», «Содействие террористической деятельности в форме финансирования группой лиц». 23 июня 2020 года в отношении Д. Р. Велитова возбуждено уголовное дело по статье: «Содействие террористической деятельности в форме финансирования», - отметили в ведомстве.

После окончания следствия дела радикалов были переданы в суд. В середине ноября 1-й Восточный окружной военный суд признал подсудимых виновными. Один из них получил восемь лет, другой девять, из которых первые два года они проведут в тюрьме, а остальные в колонии строго режима. Приговор вступил в законную силу.