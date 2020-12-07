Это Хабаровск! Район имени Лазо и IT отрасль

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Социально-экономическое развитие р-на им. Лазо и его перспективы обсудили с Игорем Анатольевичем Кузьминым - исполнительным директором ООО «Пасифик Майнинг».

Игорь Кузьмин, исполнительный директор ООО «Пасифик Майнинг» Фото: Сергей ПЯТКОВ

О том что такое коррупция и как с ней бороться в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказала Татьяна Владимировна Николаева - помощник прокурора центрального района.

Татьяна Николаева, помощник прокурора центрального района Фото: Сергей ПЯТКОВ

О развитии IT индустрии в Хабаровске рассказал Ярослав Радинский - генеральный директор интеренет-агентства «Раса».