Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Радио «Комсомольская Правда»

Это Хабаровск! Район имени Лазо и IT отрасль

Прямой эфир 7 декабря на частоте 88.3 FM
Авторы (2):
Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
Сергей ПЯТКОВ
КомментироватьОставить комментарий
Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Социально-экономическое развитие р-на им. Лазо и его перспективы обсудили с Игорем Анатольевичем Кузьминым - исполнительным директором ООО «Пасифик Майнинг».

Игорь Кузьмин, исполнительный директор ООО «Пасифик Майнинг»

Игорь Кузьмин, исполнительный директор ООО «Пасифик Майнинг»

Фото: Сергей ПЯТКОВ

О том что такое коррупция и как с ней бороться в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказала Татьяна Владимировна Николаева - помощник прокурора центрального района.

Татьяна Николаева, помощник прокурора центрального района

Татьяна Николаева, помощник прокурора центрального района

Фото: Сергей ПЯТКОВ

О развитии IT индустрии в Хабаровске рассказал Ярослав Радинский - генеральный директор интеренет-агентства «Раса».

Ярослав Радинский, генеральный директор интеренет-агентства «Раса»

Ярослав Радинский, генеральный директор интеренет-агентства «Раса»

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это - Хабаровск!Интересное

Рекомендуемые