Это Хабаровск! Район имени Лазо и IT отрасль

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Фото: Сергей ПЯТКОВ
Социально-экономическое развитие р-на им. Лазо и его перспективы обсудили с Игорем Анатольевичем Кузьминым - исполнительным директором ООО «Пасифик Майнинг».
Игорь Кузьмин, исполнительный директор ООО «Пасифик Майнинг»
Фото: Сергей ПЯТКОВ
О том что такое коррупция и как с ней бороться в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказала Татьяна Владимировна Николаева - помощник прокурора центрального района.
Татьяна Николаева, помощник прокурора центрального района
Фото: Сергей ПЯТКОВ
О развитии IT индустрии в Хабаровске рассказал Ярослав Радинский - генеральный директор интеренет-агентства «Раса».
Ярослав Радинский, генеральный директор интеренет-агентства «Раса»
Фото: Сергей ПЯТКОВ