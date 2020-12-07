Новый год для детей в Хабаровске 2020-2021: план действий родителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске продолжается подготовка к Новому году 2020-2021. На сегодняшний день в городе готовят площадки под катки, некоторые из них уже принимают посетителей. В планах также организовать выставку ледовых скульптур, украсить парки иллюминацией, с предпринимателями также ведут переговоры по оформлению магазинов и офисов к празднику. Детям в это волшебный праздник особое внимание. Родители уже сейчас сморят, куда сходить с ребенком на Новый год. Редакция «КП»-Хабаровск» решила упростить задачу мамам и папам – сделала подборку событий на новый год для детей в Хабаровске.

1 Развивающий клуб для детей «Дети-звезды», улица Лермонтова 52.

Каникулы для детей с 28 по 31 декабря и с 4 по 8 января 2021 года.

В программе: прогулки на свежем воздухе, Новогодний квест и мастер-классы, мастерская деда Мороза, поездка в гости к хаски, елка, создание настоящего мороженого своими руками, шоу мыльных пузырей и световое представление и другие яркие события. Подразумевается трехразовое питание детей.

Стоимость пребывания детей в клубе стартует от 1500 рублей.

2 Семейный центр «Арлекин», улица Льва Толстого, 2

Программа с 6 по 10 января Снеговики особого назначения». Предусмотрено: трехразовое питание в семейном кафе «Зазеркалье», посещение аттракционов, творческие мастер-классы по созданию съедобного снега, крио-мороженого, кулинарного мастер-класса, фокусов, дискотека и визит в кинотеатр.

Стоимость: 7500 рублей

Напомним, в парке имени Гайдара откроется зимний город, где будут ледовый каток, бамперные машинки, тюбинговая карусель, горки с инновационным покрытием.

3 Дворец культуры профсоюзов, улица Льва Толстого, 22

В программе: детский Новогодний утренник и дискотека с Дедом Морозом и Снегурочкой «Новогодний Ананас». Для ребят проведут мастер-класс «Елки-пальмы», утренники и конкурсы с 21 по 29 декабря.

Стоимость 500 рублей.

4 Детский центр «Созвездие»

Нестандартный проект под кодовым названием «Семья на каникулах». К участию приглашают молодые семьи (самому старшему члену семьи не больше 40 лет).

Программа рассчитана на шесть дней – со 2 по 7 января 2021 года. Бронирование путевок стартует 10 декабря по телефону 91-04-64.

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