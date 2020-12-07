Хабаровский ТЮЗ пригласили на «Детский Weekend» в Москву

В спектакле задействовано несколько тысяч детских игрушек, собранных поклонниками театра. Фото Натальи Ивацик

Хабаровский театр юного зрителя - один из немногих в городе и крае, кто регулярно, на протяжении вот уже 10 лет, участвует в конкурсе «Золотая маска». Причем спектакли этого коллектива регулярно отмечаются жюри.

Так, например, в 2018 году постановка «Детство» по повести Льва Толстого принесла хабаровскому театру «Золотую маску» в номинации: «За тонкое и сценически выразительное прочтение повести». Примечательно то, что такой в официальном списке не было, но специально для ТЮЗа - создали.

В этом очень сложном для театралов году ТЮЗ продолжает работать и выпускать спектакли, способные заинтересовать самого взыскательного зрителя. Это не прошло незамеченным - их спектакль «Вафельное сердце» вошел в лонг-лист «Золотой маски» 2021 года.

«Вафельное сердце» - постановка режиссера Константин Кучикина по повести Марии Парр. Спектакль, как не раз заявлял режиссер, не просто пытается вызвать у зрителя воспоминания о детстве, он заставляет искать ответы на вопрос - что такое время? Примечательно, что в спектакле задействовано несколько тысяч детских игрушек, собранных поклонниками театра.

На попадании в лонг-лист престижнейшего фестиваля хорошие новости не заканчиваются - на днях театр получил известие, что постановку будут рады видеть в Москве, ее планируют показать в рамках спецпрограммы столичного фестиваля «Детский Weekend». Показ может состояться уже весной следующего года - хабаровский ТЮЗ получил официальное приглашение от оргкомитета фестиваля.

- Программа «Детский Weekend», в которой представлены лучшие спектакли для детей и подростков, созданные в России за истекший год, проводится с 2014 года, - рассказали в Хабаровском театре юного зрителя. - И хабаровский ТЮЗ уже в третий раз становится участником этого события.

В театре отмечают, что отобранные кураторами спектакли - это новый взгляд на театр, стремящийся говорить с детьми и подростками на адекватном и современном им языке.

- Участие в таком событии - большая честь для театра, - отметили в руководстве ТЮЗа. - И мы рады, что своей деятельностью, которую профессиональное театральное сообщество признает и высоко оценивает, мы способствуем повышению престижа нашего края, заявляем о Хабаровске как о городе, где людям творчества есть что сказать миру.

Остается отметить, что «Детский Weekend» пройдет (если, конечно, не вмешаются форс-мажорные обстоятельства, как в 2020) в Москве с 19 по 22 марта следующего года. В программе примут участие восемь театральных коллективов России.