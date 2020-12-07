Хабаровский «Амур» отправляет братьев Ушениных в красноярский «Сокол» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Братья Ушенины - одни из героев прошлого сезона, особенно в концовке которого регулярно радовали болельщиков хорошим хоккеем. В межсезонье многие гадали - куда могут уйти братья - и ликовали, когда «Амур» подписал, наконец, контракт с нападающими.

Вот только в сезоне 2020-2021 дела у братьев пошли не лучшим образом. По данным клуба, в нынешнем сезоне Владислав Ушенин провел 29 игр, забросил две шайбы при показателе полезности «-14». Вячеслав Ушенин сыграл 29 матчей, набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «-8».

- Хоккейным клубом «Амур» принято решение о командировании нападающих Владислава и Вячеслава Ушениных в красноярский «Сокол», - сообщили в пресс-службе хабаровского клуба.

Красноярский «Сокол» играет в высшей хоккейной лиге, выполняя роль своеобразной «второй команды» для хабаровского «Амура». Клубы регулярно заключают соглашение о сотрудничестве и обмениваются игроками. «Крылатые» являются партнерами «Амура» в ВХЛ на протяжении четырех сезонов. В соответствии с договором о спортивном сотрудничестве, «Амур» сможет в течение сезона направлять своих игроков в расположение клуба-партнера.

Для братьев Ушениных командировка в «Сокол» имеет и другое значение. Согласно регламенту Континентальной хоккейной лиги, теперь они автоматически попадают в так называемый «Список отказов».

«Драфт отказов» - один из способов распределения игроков, существующий в КХЛ. Игроки, никак не проявившие себя в ходе сезона и имеющие односторонние контракты, в случае ссылки в фарм-клуб попадают в такой список.

При этом любая команда лиги может забрать хоккеиста в течение 48 часов. В случае если ни одна команда не забрала игрока, он либо продолжает карьеру в ВХЛ, либо возвращается в свой клуб. Характерно, что сумма контракта остается неизменной - не важно, в какой лиге будет играть хоккеист.

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