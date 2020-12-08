Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 8 декабря 2020 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на утро 8 декабря, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 26583. Из них вылечилось 20010 человек, скончались 168. За последние сутки в регионе выявили 335 новый случай заболевания. До данным на вечер 7 декабря, получают лечение 6405 человек, из них в стационаре 2864, амбулаторно 3536. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 7 декабря, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 300, в Комсомольске-на-Амуре - 10, в Хабаровском районе - девять, в Верхнебуреинском районе - два, в Ванинском районе - два, в Николаевском районе - пять, в Бикинском районе - три, в Вяземском районе - два, в Нанайском районе - два.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.