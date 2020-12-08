«С большим теплом отношусь к покорителям неба»: Михаил Дегтярев поздравил авиаторов с праздником Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, встретился с пилотами компании «Хабавиа» и ветеранами отрасли. Глава региона поздравил собравшихся с Международным днем гражданской авиации.

- С большим теплом отношусь к покорителям неба, - сказал Михаил Дегтярев, обращаясь к авиаторам и ветеранам отрасли. - Сохранение и развитие компании для нас приоритет, и этим курсом будем двигаться. Вы знаете, мы договорились вернуть в край три вертолета Ми-8, которые находятся в нашей собственности.

Глава региона отметил, что в крае займутся подготовкой экипажей. Вертолеты встанут на линии, чтобы не заказывать перевозки у кого-то. В свою очередь инициативная группа ветеранов поблагодарила Михаила Дегтярева за возвращение на историческое место вертолета-памятника Ми-1, который является частью истории края. Зимой воздушное судно будет находиться в ангаре. За это время планируют провести конкурс на лучший эскиз нового постамента для него. В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства рассчитывают, что весной следующего года Ми-1 смогут увидеть все жители и гости Хабаровска.

На сегодняшний день активисты уже высказали ряд идей: от увековечивания лучших образцов отечественной летной техники до создания в краевом центре полноценного летно-технического училища.

- Здесь существовало лучшее в СССР предприятие, награжденное орденом Октябрьской революции. Мы видим в перспективе организацию здесь летно-технического училища гражданской авиации. Диспетчеров сейчас готовят, по перевозкам тоже. Осталось только летчиков и техников, - поделился идеей ветеран гражданской авиации Александр Черенков.

На сегодняшний день Михаил Дегтярев и глава Росавиации Александр Нерадько обсудили вопрос оснащения тренажерами Авиационного учебного центра хабаровского филиала Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.

Завершая встречу, глава региона вручил благодарность командиру экипажа АН-24 Алексею Швецову. Две недели назад он и его коллеги в сложных метеоусловиях выполнили санитарный рейс из Советской Гавани в Хабаровск. Пилоты доставили под наблюдение хабаровских врачей двух пациентов с новой коронавирусной инфекцией и обширным поражением легких - фактически спасли им жизнь.