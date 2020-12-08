Это Хабаровск! Газ, Материнский капитал и психосоматика

В Хабаровском крае насчитывается более 4 тысяч газифицированных домов. Согласно требованиям правил безопасности, сотрудники обслуживающей газовое оборудование организации обязаны выполнять регулярную проверку состояния подачи и эксплуатации газа в домах потребителей. О том почему очень важно предоставлять специалистам своевременный доступ к своим плитам в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал начальник Межрайонного отдела Государственного жилищного надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края - Олег Валерьевич Кустов.

Олег Кустов, начальник Межрайонного отдела Государственного жилищного надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Кто имеет право получить материнский(семейный) капитал, как оформить на него сертификат и какие суммы выплат, нам объяснила Татьяна Олеговна - Калинова заместитель начальника Центра предоставления государственных услуг и установления пенсий ПФР № 1.

Татьяна Калинова, заместитель начальника Центра предоставления государственных услуг и установления пенсий ПФР № 1 Фото: Сергей ПЯТКОВ

О том, что такое психосоматика, какие реальные угрозы она в себе несет и какие мифы ходят вокруг этого явления нам рассказала психотерапевт, врач высшей категории, кандидат социологических наук, член профессиональной психотерапевтической лиги - Ксения Лукина.