Скулящую от боли собаку вытащили из плена спасатели в Еврейской автономии

Оценив ситуацию, было принято решение перерезать прутья гидравликой Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Биробиджанец работал дома и услышал, как с улицы доносится жалобный вой собаки. Животное скулило громко и долго, мужчина не выдержал и вышел на разведку. Перед глазами биробиджанца открылась душераздирающая картина: собака намертво застряла между прутьями железной решетки подвала.

Судя по всему, собака недавно стала мамой и кормит новорожденных щенят. Видимо, животное нашло приют в том самом подвале. Мужчина пытался помочь несчастной собаке, но тщетно. Тогда очевидец вызвал спасателей.

- Оценив ситуацию, было принято решение перерезать прутья гидравликой. Мы выполнили спасательную операцию за две минуты. Собака, почувствовав себя в безопасности, убежала, - рассказал Вячеслав Екименко, спасатель с 20-летним стажем.

Застрявшая в решетке собака стала 49 спасенным животным за год. В пресс-службе главка МЧС РФ по ЕАО рассказали, что в основном в беду попадают собаки и кошки. Дважды спасатели вызволяли из происшествий крупных птиц.