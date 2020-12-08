Михаил Дегтярев проверил «на себе» работу горячей линии по коронавирусу Фото: Александр Янышев

Михаил Дегтярев проверил на себе работу горячей линии по коронавирусу. Несколько звонков глава Хабаровского края сделал лично в качестве оператора колл-центра, принял звонок от хабаровчанки, сообщил ей информацию, касающуюся ее родных, находящихся на излечении:

- Сообщаю - вашего отца перевели из реанимации в общую палату. Он в состоянии средней тяжести, получает необходимые лекарства и процедуры. Мама чувствует себя получше, ей также оказывают помощь в соответствии с протоколами лечения.

Для девушки осталось загадкой, кто отвечал ей на том конце провода спокойным, хорошо поставленным голосом. Для врио губернатора это была возможность понять изнутри специфику работы сотрудников единого номера 122.

Напомним, горячая линия по коронавирусу начала работать в крае 28 октября. В колл-центре Единой дежурно-диспетчерской службы регионального правительства работают одновременно шесть человек, один из которых - врач. На него переводят звонки в том случае, если требуется дать первичную консультацию по поводу лечения проявлений респираторного заболевания.

- С начала работы горячей линии от местных жителей поступило более 17300 звонков. Ежедневно операторы принимают в среднем 500 обращений. Они касаются записи к врачу, получения листка нетрудоспособности, телефонов и адресов медучреждений. Также на номер 122 принимают звонки от жителей края, желающих стать волонтерами, и от учреждений здравоохранения, которым требуется содействие добровольцев, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В целом нужно отметить, что с момента назначения Михаил Дегтярев лично контролирует эффективность реализации мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.