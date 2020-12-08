В миллиметре от спинного мозга: кусок иглы чуть не убил жителя Хабаровска во время сна

Часть иголки длиной почти 2,5 сантиметра вошла в позвоночник. Фото: минздрав Хабаровского края

Антон (имя изменено - прим. ред.) проснулся и увидел на подушке ушко от швейной иглы с ниткой. У мужчины болела шея, потерев ее, он нашел место укола - часть иголки длиной почти 2,5 сантиметра вошла в позвоночник. 38-летний хабаровчанин пошел в больницу.

Инородное тело становилось в одном миллиметре от спинного мозга. Фото: минздрав Хабаровского края

Мужчина сделал спиральную компьютерную томографию (СКТ) шеи. На снимках медик четко увидел инородное тело между суставными поверхностями позвонков С1-С2 в задних отделах справа с захождением в просвет позвоночного канала до трех миллиметров. Проще говоря, игла «поселилась» почти у основания черепа.

Игла вонзилась довольно глубоко, прошла в одном-двух миллиметрах от сонной и позвоночной артерий. Фото: минздрав Хабаровского края

- Игла вонзилась довольно глубоко, прошла в одном-двух миллиметрах от сонной и позвоночной артерий. Инородное тело остановилось в одном миллиметре от спинного мозга. Пациент мог просто не проснуться после того, как лег спать на подушку с иглой, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

В поликлинике достать кусок иглы врачи не смогли. Инородное тело забралось глубоко и вонзилось в толщу мышц и позвоночник. Антона отправили в Краевую клиническую больницу №2, где под рентгенмониторингом и с использованием операционного микроскопа удалось обнаружить и удалить обломок иглы.