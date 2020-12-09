Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 9 декабря 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 9 декабря, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 27254. Из них вылечилось 21002 человек, скончалось 170. За последние сутки в регионе выявили 334 новых случая заболевания. До данным на вечер 8 декабря, получают лечение 6082 человек, из них в стационаре 2888, амбулаторно 3194. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 8 декабря, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 299, в Нанайском районе - 18, в Хабаровском районе - восемь, в Комсомольске-на-Амуре - семь, в Комсомольском районе - один, в Ульчском районе - один.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.