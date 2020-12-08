Отыгравшись с 0:3 хабаровский «Амур», все-таки проиграл «Локомотиву» со счетом 3:4 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Ярославский «Локомотив», даже несмотря на почти полное отсутствие легионеров в этом матче остается очень серьезным соперником. Команда в этом сезоне показывает хороший хоккей и удивительно мало пропускает шайб. Мощная оборона, помноженная на быстрые контратаки, уверенное доминирование в чужой зоне – слагаемые ее успеха.

С другой стороны, смотря на хабаровский «Амур» создается впечатление что хоккеисты отдали очень много сил в матче с московским «Спартаком» и до сих пор не могут восстановить кондиции и прежде всего моральные силы необходимые для того, чтобы доминировать на площадке. Оптимизма «тиграм» не добавило и очень обидное поражение от ХК «Сочи», когда хабаровчане серьезно вели в первом периоде, а затем растеряли все свое преимущество.

Вообще, по статистике, которая как известно знает все, дебютный отрезок в матчах «Амур» - один из лучших в Континентальной хоккейной лиге. Но не в этот раз. Попытки атаковать сразу же разбились о мощную оборону гостей и тут же прилетело в ответ.

На 13 минуте удаляется Сергей Терещенко, а на пятнадцатой Павел Красковский реализует большинство забивая первую шайбу в ворота Евгения Аликина, в этой игре сменившего Марека Лангхамера.

Вторую шайбу ярославцы вкатили в ворота «Амура» спустя две минуты. Все попытки хабаровчан отыграть в этой двадцатиминутке хотя бы один год успехом не увенчались – соперники действовали в обороне очень плотно, не позволяя бросать прицельно.

Второй перил начался быстрым голом Егора Коршкова играющего в той же пятерке что и Красковский. И эта пропущенная шайба как будто переключила у «тигров» какой-то тумблер. Скорости выросли и как следствие стали появляться по-настоящему опасные моменты.

Спустя 7 минут Никита Камалов отыгрывает первую шайбу, но преимущество «Локомотива» все еще очень велико и даже не верится, что «Амур» способен опять вернуться в игру, но на 35 минуте гости допускают сразу три удаления подряд и хабаровчане пользуются подарком сокращая разрыв до минимума.

Михал Йордан бросает от синей линии, шайба попадает в Терещенко и залетает в ворота. Тренерский штаб «Локомотива» просит видеоповтор на предмет блокировки вратаря, но арбитры признают гол «хорошим» – 2:3, и это уже похоже на возможность для «Амура» свести очень сложный матч к ничьей и заработать хотя бы одно очко.

Третий период выдался для обеих команд непростым. «Локомотив» не даром завоевал репутацию команды, которая выигрывает последние периоды, но и «Амур», которого от овертайма отделяла всего одна шайба уступать не собирался.

В начале 57 минуты на скамейку отправляется Доминик Машин, в середине этой же минуты с площадки за игру высокоподнятой клюшкой уходит Егор Коршков. Наставник «Амура» идет ва-банк – берет таймаут, после которого снимает вратаря меняя его на еще одного полевого игрока.

На 58 минуте «Амур» после «навала» на ворота Ильи Коновалова все-таки сравнивает счет. Остается играть 2 минуты, 20 секунд. Надо всего лишь продержаться что бы заработать очки. Как говорят хоккеисты – дотерпеть. Аликин возвращается в ворота.

И тут «Локомотив» предпринимает массированный штурм, во время которого вынуждено фолит Доминик Машин, отправляясь на 2 минуты в штрафной бокс. Светлов, судя по мимике высказывается о ситуации как-то не очень цензурно и это понятно. Кто же делает такие подарки сопернику? И кто же от таких подарков отказывается? Явно не «Локомотив». На 60 минуте играя в большинстве ярославцы выигрывают матч оставляя «Амур» кусать локти от досады 3:4. Совершив великолепный камбэк, хабаровчане все-таки проигрывают встречу.

- Обидно, что после тяжёлого момента вытащили игру, но за 40 секунд до сирены пропустили. Было много индивидуальных ошибок. Хотя сам матч был быстрым, интересным, комментирует игру Сергей Светлов, главный тренер ХК «Амур». - В конце третьего периода допустили неоправданное удаление. Мы очень хотели победить в домашнем матче. В начале соперник играл агрессивнее, но у нашей команды был хороший настрой. За счёт характера и желания переломили ход матча.

Следующим соперником в последней домашней игре года хабаровского «Амура» станет подмосковный «Витязь». Матч состоится уже в этот четверг.

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