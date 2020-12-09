Новогодний не подарок: хабаровские рестораторы паникуют из-за отменяемых корпоративов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новый год - веселый праздник, но уже сейчас весело далеко не всем. Ранее сообщалось, что Хабаровский край не вошел в число регионов, где запретили проводить корпоративы. Однако хабаровским рестораторам это обстоятельство не очень помогло. Они заметно переживают из-за корпоративов, которые в последнее время все чаще отменяют клиенты. Предоплату приходится возвращать.

- На сегодняшний день в городе работают 563 заведения общепита. Владельцы большинства из них отмечают печальную для себя тенденцию - горожане не хотят отмечать один из самых любимых праздников в году в условиях жестких ограничений, принятых из-за пандемии COVID-19, - прокомментировала Дария Кузнецова, начальник отдела общественного питания и бытового обслуживания городского управления торговли.

Напомним, среди ограничений, например, есть такие: в вечеринке одновременно могут принять участие не более 25 человек при условии строгого соблюдения всех противоэпидемических мер и социальной дистанции. Кроме того, мероприятие может длиться только до 23 часов. По этим же причинам от проведения главной новогодней ночи отказываются сами рестораторы, особенно владельцы крупных заведений, рассчитанных на прием большого количества гостей. В таких условиях организовывать невыгодно.

Пока готовность работать 31 декабря выразили в небольших кафе, но окончательного решения еще нет. Напомним, в период ограничений летом продержаться на плаву хабаровским предприятиям общепита помогли уличные веранды, которые разрешили открыть. Сейчас ставку делают на праздничный кейтеринг - доставку празднично оформленных блюд на предприятия и в организации. За счет оказания таких услуг предпринимателям удастся заработать и сформировать небольшую финансовую подушку безопасности на январь. Реклама услуг уже заполонила социальные сети и площадки в интернете. Предприниматели в условиях пандемии не только не сдаются, но и настроены продолжить работу и помочь горожанам отметить Новый год в Хабаровске 2020-2021 со смаком.