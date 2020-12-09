Во все тяжкие по-хабаровски: парень открыл дома нарколабораторию, «варил» мефедрон и продавал его через интернет

Парень и сам был не прочь употребить марихуаны, но для бизнеса выбрал мефедрон Фото: Оперативная съемка

Комсомольчанин Игорь (имя изменено - прим. ред.) переехал в Хабаровск и решил разбогатеть. Правда, 25-летний парень выбрал для себя не тернистый законный путь, а решил заняться наркотиками. Игорь не хотел работать на кого-то, поэтому ста изготавливать запрещенные вещества сам.

Парень и сам был не прочь употребить марихуаны, но для бизнеса выбрал мефедрон. Он изучил всю литературу по изготовлению наркотика, которая есть в открытом доступе. Игорь купил нужные ингредиенты в интернете и стал «творить» в домашней лаборатории.

Для продажи мефедрона и веществ, которые участвуют в его создании и также относятся к наркотикам, парень создал магазин в одном из популярных мессенджеров. «Дурь» Игорь сбывал через закладки.

Бизнес комсомольчанина просуществовал недолго - его задержали. Дома и в тайниках Игоря оперативники нашли около семи граммов мефедрона. На видео обысков полицейские достают из кухонных ящиков пакетик за пакетиком. Ранее в поле зрения силовиков парень не попадал.

- Уголовное дело возбуждено по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…» и ««Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств…». Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировала Ирина Щеголева, руководитель пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю.

Парню грозит до 20 лет лишения свободы. До окончания разбирательства Игорь будет находиться в СИЗО.