Звучит как тост: Хабаровский край стал самым трезвым и некурящим регионом ДФО

Хабаровский край занял 45 место в рейтинге из 85-ти Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты назвали российские регионы, жители которых склонны к вредным привычкам. Хабаровский край занял 45 место в рейтинге из 85-ти. Среди регионов Дальнего Востока мы - самые трезвые.

При составлении «рейтинга трезвости» учитывались потребление табака и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами. Специалисты ria.ru использовали показатели с 2017 по 2019 год.

Регионы в рейтинге расположены от лучшего показателя трезвости к худшему (чем ниже место, тем лучше). Лидеры - Чеченская Республика, Республика Дагестан и Республика Ингушетия. Если брать регионы Дальнего Востока, то ТОП выглядит следующим образом:

- Хабаровский край - 45 место;

- Приморский край - 54 место;

- Республика Саха (Якутия ) - 67 место;

- Чукотский автономный округ - 75 место;

- Камчатский край - 78 место;

- Еврейская автономная область - 79 место;

- Забайкальский край - 80 место;

- Амурская область - 81 место;

- Республика Бурятия - 82 место;

- Сахалинская область - 84 место;

- Магаданская область - 85 место.

Колыма и Сахалин, к слову, стали самыми пьющими и курящими регионами в России.