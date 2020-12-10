Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 10 декабря 2020 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на утро 10 декабря, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 27589. Из них вылечилось 21491 человек, скончались 172. За последние сутки в регионе выявили 335 новых случаев заболевания. До данным на вечер 9 декабря, получают лечение 5926 человек, из них в стационаре 2876, амбулаторно 3050. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 9 декабря 2020 года, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 315, в Комсомольске-на-Амуре - 14, в Хабаровском районе - четыре, в районе имени Лазо - два.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.