«Витязь» без тигровой шкуры: хабаровский «Амур» уверенно переиграл подмосковную команду со счетом 3:1 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

О том, что «Амур» отлично проводит первые периоды в лиге теперь не знает только ленивый. В прошлом матче ярославскому «Локомотиву» удалось «сломать» эту статистику, на это же видимо рассчитывали и в подмосковном «Витязе».

Сразу же после свистка гости на высокой скорости рванули к воротам Евгения Аликина и только слаженные действия защитников отвели угрозу от хабаровской команды. Весь первый период прошел на встречных курсах и очень высоких скоростях.

«Витязи» создали несколько опасных моментов в зоне «Амура», но и «тигры» могли забить, даже должны были забивать, но удача пока была не на стороне игроков в оранжевой форме. Было несколько стопроцентных голевых моментов, когда шайба буквально чудом не влетала в ворота голкипера подмосковной команды.

Но видимо у чудес есть лимит, на 18 минуте «Витязи» его исчерпали. Фортуна отвернулась от гостей и обратила свое внимание на хозяев. Александр Полунин мощно заряжает в ворота Антона Тодыкова, и его первая шайба в этой игре влетает в ближний угол.

- Повезло, - комментируют соперники его гол в перерыве. И обещают отыграться.

Но не тут-то было. Свой последний домашний матч в этом году «Амур» отдавать не намерен. На второй минуте второго же периода Гинек Зогорна вкатывается в зону, разворачивается, бросает по воротам. Шайбу слету подправляет в ворота Данил Файзулин, забивая свой первый гол в этом сезоне.

И во втором периоде гостям отыграться не удалось. Стоит отметить, что «Амур» все увереннее чувствует себя в этом игровом отрезке, который раньше прости со стопроцентной вероятностью проваливал.

Третий период и третья шайба в воротах «Витязя». На 51 минуте Джастин Дэнфорт получает 2 минуты на скамейке штрафников, «Амур» получает очередной шанс отличиться, и Александр Полунин делает дубль в этой игре.

Стоит отметить, что гости в этом игровом отрезке смотрелись увереннее, а хозяев, вероятно, расслабило преимущество в три безответных шайбы, да и подустали наверное – жесткий прессинг отнимает много сил. За что и поплатились. Недаром «Витязь» в числе лучших команд лиги по игре в завершающем периоде.

За пять минут до конца встречи в ворота Евгения Аликина забивает Виталий Попов. За 4 минуты 17 секунд до финальной сирены 2 минуты штрафа получает Михал Йордан, а тренерский штаб «Витязя» меняет вратаря на шестого полевого игрока.

«Амуру» пришлось выдержать настоящий финальный штурм своих ворот, но продержались и не дали сопернику забить. Финал – 3:1 в пользу хозяев.

- Игра была очень интересная, быстрая, - отметил после матча Сергей Светлов, главный тренер «Амура». - Оба противника показали хороший хоккей особенно в первом периоде. «Витязь» очень мощно двигался, хорошо катался, создавал моменты. Мы вытерпели, склонили игру в свою сторону, во втором периоде доминировали. В этом отрезке могли забросить больше, чем одну шайбу. Концовка была нервозной, дважды удалились. Соперник действовал с желанием зацепиться за игру. Мы выстояли, это комплимент всей команде. Женя Аликин показал очень хорошую игру. Это важная победа для нас перед паузой. Будет время немного отдохнуть, потренироваться, подготовиться к следующему матчу.

Следующую после «европаузы» игру «Амур» проведет уже на выезде. Матч состоится 22 декабря в Новосибирске с очень непростым соперником – местной «Сибирью».

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