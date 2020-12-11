Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 11 декабря 2020 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на утро 11 декабря 2020 года, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 27928. Из них вылечилась 21971 человек, скончались 174. За последние сутки в регионе выявили 339 новых случаев заболевания. До данным на вечер 10 декабря, получают лечение 5783 человека, из них в стационаре 2817, амбулаторно 2966. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 10 декабря 2020 года, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 250, в Комсомольске-на-Амуре - 49, в Верхнебуреинском районе - 33, в Солнечном районе - четыре, в Хабаровском районе - один, в Вяземском районе - один, в Бикинском районе - один.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.