Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 12 декабря 2020 года

За последние сутки в регионе выявили 342 новых случаев заболевания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на утро 12 декабря 2020 года, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 28270 человек. Из них вылечилась 22325 пациентов, скончались 176. За последние сутки в регионе выявили 342 новых случаев заболевания. Получают лечение 5769 человек, из них в стационаре 2769, амбулаторно 2971. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 11 декабря 2020 года, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 240, в Комсомольске-на-Амуре - 35, в Вяземском районе - 23, в Амурском районе - 12, в Хабаровском районе - 20, в Бикинском районе - восемь, в Николаевском районе - четыре.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.