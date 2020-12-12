«Желаю всем доброго здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем днем»: председатель парламента Хабаровского края поздравила жителей региона с Днем Конституции РФ

Депутат подчеркнула, что, согласно Конституции, носителем суверенитета и источником власти в России является народ Фото: Евгения МОЛОТОВА

Хабаровский край присоединился к празднованию Дня Конституции РФ. Основной закон страны был принят 12 декабря ровно 27 лет назад. С праздником жителей региона поздравила председатель законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова.

Депутат подчеркнула, что, Конституция Российской Федерации, дает гарантии на жизнь, защиту чести и достоинства, на жилище и социальную защиту, свободу совести, на юридическую помощь, на свободный справедливо оплачиваемый труд, на возможность заниматься предпринимательством и владеть частной собственностью, на защиту нашей культуры, природы и многое другое.

- Конституция, принятая через народное волеизъявление, является общественным договором, в котором источник власти – наш российский народ, передаёт властные полномочия органам государственной власти и принимает демократическую форму правления. Россия – единственная в мире страна в своей самобытности, многонациональности, богатстве и масштабе. Для нашей страны Конституция – это ключ к целостности, устойчивости, силе, самодостаточности, процветанию, - сказала председатель парламента края.

Ирина Зикунова отметила, что День Конституции - еще одно напоминание о завоеваниях социального государства в России, а также повод обратиться к конституционным статьям и понять, каким прогрессивным законом мы обладаем.

- Желаю вам, дорогие земляки, доброго здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем днем и успехов в созидательном труде для процветания родного Хабаровского края и всей России! - добавила Ирина Зикунова.