Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 14 декабря 2020 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным на утро 14 декабря 2020 года, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 28948. Из них вылечилась 22950 человек, скончались 180. За последние сутки в регионе выявили 338 новых случаев заболевания. До данным на вечер 13 декабря, получают лечение 5818 человек, из них в стационаре 2799, амбулаторно 3019. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 13 декабря 2020 года, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 241, в Николаевском районе - семь, в Комсомольске-на-Амуре - 41, в Бикинском районе - восемь, в Хабаровском районе - 10, в районе имени Лазо район - шесть, в Вяземском районе - 29.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.