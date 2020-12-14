В Хабаровском районе благодаря краевому правительству достроили станцию очистки воды Фото: Правительство Хабаровского края

Станция водоочистки подземных вод у села Рощино в Хабаровском районе - это шаг в будущее. Расчетная производительность объекта - 200 кубометров чистой воды в сутки, то есть станция сможет не только перекрыть все нынешние потребности села, но и обеспечить его питьевой водой, даже если численность населения там увеличится минимум вдвое.

Возведение станции водоочистки было организованно в рамках национального проекта «Экология». Стоимость объекта - 68,87 миллиона рублей, и изначально финансирование строительства взял на себя Хабаровский район. Ввести новую станцию в строй предполагалось в декабре 2019 года - к сожалению, не хватило средств, и строительство было заморожено.

Так и стоял бы недострой, если бы в октябре этого года проблемой не заинтересовался Михаил Дегтярев, который принял принципиальное решение достраивать станцию и выделил на это финансовую помощь из краевого бюджета.

- Мы помогли району завершить этот проект. Выделили 35 миллионов рублей. А они смогли ими эффективно распорядиться и достроить объект до конца года. Теперь все работы завершены. Запущена станция, которая обеспечит местных жителей водой высокого качества. Впредь мы продолжим и дальше реализовывать в разных селах Хабаровского края федеральный проект «Чистая вода». Это очень важно для качества жизни людей в нашем регионе, - отметил на торжественном открытии станции Михаил Дегтярев.

Стоит отметить, что ранее одной из главных проблем региона эксперты считали огромное количество недостроев, в которые между тем были вложены бюджетные деньги. Дегтярев же принципиально подходит к решению подобных вопросов, в ручном режиме контролируя сдачу каждого объекта, на строительство которого выделялся хоть один бюджетный рубль.

Одним открытием станции в Рощино врио губернатора не ограничился. По уже сложившейся традиции объезжать районы в выходные, он побывал в селе Казакевичево, где пообщался с людьми и осмотрел хоккейную коробку, построенную в этом году в рамках ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий».