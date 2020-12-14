Зима близко: сохранить двигатель от поломок поможет дизельное топливо ННК

Заправляйте автомобиль правильным топливом и избежите проблем с двигателем. Фото: ННК

Чтобы зимой автомобиль работал без перебоев, следует озаботиться приобретением качественного топлива. В ННК разработали «дизель», который отлично действует при минусовых температурах, а также оберегает двигатель транспортного средства.

На морозе многие марки бензина загустевают, в итоге нарушается их испаряемость. Результат - неполадки с мотором. Для того, чтобы этого избежать, опытные автолюбители используют специальную зимнюю солярку. Такой вид топлива производит Хабаровский НПЗ, входящий в Группу ННК. Завод считается одним из самых высокотехнологичных предприятий в своей сфере на Дальнем Востоке.

На том же предприятии разработано известное среди автомобилистов дизельное топливо бренда GreenEco. Оно нормализует процесс подачи и распыления топлива в камере сгорания. Ведь чем меньше капля и чем их больше, тем ровнее и с большей теплоотдачей сгорает топливо. В результате очищается распылительное отверстие инжектора, из-за лучшего распыления и более полного сгорания двигатель быстрее прогревается. Все это позволяет значительно снизить расход топлива. Также восстанавливается декларированная производителем мощность мотора, которая частично утрачивается в процессе эксплуатации.

Важно, что дизельное топливо формирует специальную пленку, защищающую внутреннюю поверхность деталей системы подачи топлива, что препятствует коррозии механизма. Очищаются от накопившихся шлаков и топливные форсунки, клапаны механизмов. Для того, чтобы очистить форсунки на 95%, потребуются лишь десять часов непрерывной работы двигателя! Доказана и экологичность GreenEco - снизить объемы выбросов в атмосферу удалось благодаря использованию моющих компонентов.

На предприятии действует строгий контроль качества выпускаемой продукции. Фото: ННК

Автовладельцы отмечают еще одно свойство дизельного топлива от ННК. GreenEco гораздо меньше пенится по сравнению с аналогами. Время разрушения пены у обычного «дизеля», согласно стандартам, составляет до 15 секунд, а у GreenEco - 1-2 секунды. Это позволяет сэкономить время при заправке авто!

Особое внимание в ННК уделяют контролю качества топлива. От производства до попадания в бак бензин подвергается более чем 80 анализам соответствия требованиям. Доставляют топливо на оборудованных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS бензовозах. Система позволяет контролировать весь путь машины и ее остановки.

Контроль качества топлива - в приоритете ННК. Проверкой состояния продукции регулярно занимаются аккредитованные лаборатории и мобильная служба контроля качества, которая действует на каждой АЗС.