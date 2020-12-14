Профильный комитет Законодательной думы Хабаровского края рассмотрел инициативу региональной прокуратуры

Профильный комитет краевого парламента поддержал законотворческую инициативу прокуратуры Фото: Законодательная дума Хабаровского края

В Хабаровском крае законодательно не определен орган, который имеет право устанавливать размер и условия выплаты денежного содержания депутатам представительных органов местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, главам муниципальных образований. Этот пробел устранили в законопроекте, который внесла в парламент региона прокуратура. Документ был рассмотрен на заседании комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления.

В крае были инциденты, когда главы муниципальных образований устанавливали себе надбавки, предусмотренные Трудовым кодексом, хотя работа таких руководителей под этот правовой акт не попадает. Прокуроры подавали иски, главы возвращали излишне выплаченное денежное содержание.

Все дело в том, что в законе не прописано, какой орган может устанавливать денежное содержание главе городского округа, района или поселения. Это может привести к личной заинтересованности и конфликту интересов.

В законопроекте, который внесла прокуратура региона, полномочия по установлению размера и условий выплаты денежного содержания депутатов и глав муниципальных образований края предлагается отдать представительным органам муниципальных образований. То есть городским думам, собраниям и советам депутатов.

- Законодательное закрепление полномочий представительных органов муниципальных образований исключит случаи установления размера денежного содержания главе муниципального образования самим главой. То есть предотвратит личную заинтересованность и возникновение конфликта интересов, - сказала Наталия Титова, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами региона, органами местного самоуправления.

Депутаты законопроект поддержали в первом чтении. Они отметили, что такое решение позволит рационально и взвешенно подходить к вопросу назначения денежного содержания.

- Это значимое внесение дополнений, потому что на самом деле имеют место разночтения в части понятия органов местного самоуправления. Коллегиальность дает основания для объективности, правомерности и полноты принятия решений. Я надеюсь, что совместно с прокуратурой края мы продолжим работу над совершенствованием этого механизма. Есть определенные вопросы и от глав самих поселений, и от депутатов, и представителей исполнительных органов, - сказал Игорь Гудин, председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления.

- Законодательная инициатива вносит определенность и единообразие правоприменительных принципов на уровне муниципального образования. Очень правильно, что полномочия по назначению денежного содержания отдаются представительным органам, поскольку коллективный характер принятия решения освобождает от субъективизма в определении столь серьезного обстоятельства, - добавила Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы Хабаровского края.