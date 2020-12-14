Рождество в Хабаровском крае 2021: когда будет, акции перед главным праздником христиан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Хабаровского края постепенно подводят итоги уходящего 2020 года, готовятся к наступающим праздникам и планируют время на новогодние выходные. К слову, в 2021 году Рождество в Хабаровске будут отмечать 7 января. Как пройдет празднование, пока прогнозировать рано. Напомним, что в прошлом году из-за коронавируса Рождество пришлось отмечать в непривычном формате. Для этого задействовали современные технологии и организовали трансляции, чтобы избежать скученности людей в помещении храма.

До того, как наступит главный праздник христиан, самое время сделать много хорошего, например, поучаствовать в акциях и благотворительности.

1. При Градо-Хабаровском соборе Успения Божией Матери откроется «Мастерская рождественских подарков». Жителей города приглашают к участию в этом мероприятии, которое пройдет с 9 декабря по 6 января 2021 года.

2. В приходе Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери проведут благотворительную акцию «Подари тепло на Рождество». Ее участники помогут обитателям Центров социальной адаптации и приютов. Все, что для этого нужно - принести сувениры, поделки, рождественские открытки и подарки, сделанные своими руками. Выставку-ярмарку проведут 6 и 7 января. На собранные пожертвования купят подарки для подопечных центров.

Вопросы по благотворительному мероприятию и акции можно задать по телефонам 8-914-182-05-10 и 8 965-673-23-33.

3. Рождественская благотворительная акция «Путь волхвов: 12 добрых дел к Рождеству». Ее участники, например, смогут помочь хабаровскому храму святителя Иннокентия Иркутского, где давно пора починить крышу. Чтобы участвовать в акции, нужно заглянуть на страницу благотворительного проекта в православном журнале «Фома», прочесть истории людей, которым нужна помощь, и помочь. Подробности на сайте.