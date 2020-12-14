«Нужно всегда оставаться человеком»: в Хабаровске водитель скорой проехал по слепой старой собаке и бросил раненное животное умирать во дворе

Хозяева Мухи готовы отдать все, что у них есть ради спасения любимицы. Фото: приют «Милосердие»

Вечером, 13 декабря, пожилые супруги пошли гулять со своей старой и слепой, но очень любимой собакой по кличке Муха. Питомца выводят без поводка, так как по-другому животное не может делать свои естественные дела. Вдруг, собаку что-то напугало и она бросилась наутек, в темноте догнать ее хозяева не смогли.

ПОМОГИТЕ, ОНА УМИРАЕТ!

Драма разворачивалась на улице Фрунзе. Муж и жена два часа ходили по району в поисках любимого питомца. Кричали, звали, приманивали - все без толку. Вдруг, супруги увидели какую-то суету возле дома №14. Побежали туда, увидели еле живую, словно освежеванную Муху. На спасение бедной собаки приехали волонтеры приюта.

В приют позвонили случайные свидетели, которые с дрожью в голосе просили спасти умирающую в подъезде собаку. Сказали, что не даже не могут подойти и сфотографировать животное без кожи, чтобы волонтеры поняли с чем имеют дело. Снимок все-таки сделала одна девушка и отправила добровольцам.

- Выпив полбутылька корвалола, я включилась в спасение. Пока наши волонтеры грузили несчастную собаку в машину, нашлись свидетели. По малышке проехала машина скорой помощи! Вышел водитель выволок из под машины собаку, отшвырнул ее и поехал далее, - рассказали в хабаровском приюте «Милосердие».

ГОТОВЫ ОТДАТЬ ВСЕ, ЧТО ЕСТЬ

У собаки нет кожи от лопаток до хвостика, но Муха еще жива. Животное доставили в клинику, обезболили, обработали и осмотрели. Если собака выживет, ей сделают УЗИи рентген.

Несмотря на полученные травмы, собака жива. Фото: приют «Милосердие»

- Хозяева Мухи готовы отдать все, что у них есть ради спасения любимицы. Но, как показывает опыт, пожилые люди не в силах в полном объеме оплатить ветеринарные услуги, а собаке необходимы стационар, капельницы, заживление под строгим контролем врачей. Положительный пример лечения таких травм есть. На данный момент старушечка оформлена в долг на «Милосердие», - добавили в приюте.

ОЦЕНКА ОБЩЕСТВА

В социальных сетях новость вызвала бурное обсуждение. Пользователи разделились на два лагеря: одни считают, что жизнь человека важнее собачьей, другие считают, что в любой ситуации нужно оставаться человеком и водитель скорой мог вызвать ветеринаров.

Так или иначе, но волонтерам необходимо оплатить услуги клиники. Неравнодушные могут помочь приюту и пожертвовать любую сумму. Подробности в инстаграм-аккаунте «Милосердия» по ссылке.