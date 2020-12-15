Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 15 декабря 2020 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на утро 15 декабря 2020 года, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 29282. Из них вылечилось 23311 человек, скончались 183. За последние сутки в регионе выявили 334 новых случая заболевания. До данным на вечер 14 декабря, получают лечение 5788 человек, из них в стационаре 2802, амбулаторно 2986. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 14 декабря 2020 года, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 189, в Хабаровском районе - 15, в Комсомольске-на-Амуре - 11, в Вяземском районе - 34, в Николаевском районе - один, в Ванинском районе - 10, в Солнечном районе - один, в Бикинском районе - два, в Аяно-Майском районе - один, в Нанайском районе - 40, в Охотском районе - один, в Совгаванском районе - 19, в районе имени Лазо район - восемь, в Комсомольском районе - один, в Верхнебуреинском районе - один.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.