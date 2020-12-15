«Там ей не будет больно»: слепая собака Муха, которую сбила скорая, умерла в Хабаровске

Полночи ветеринары боролись за жизнь маленькой собаки. Фото: приют "Милосердие"

Сердце старенькой и слепой собаки по кличке Муха не выдержало и остановилось после ДТП. Напомним, что, по словам очевидцев, животное «намотало на колеса» машины скорой помощи. Водитель вытащил собаку и поехал дальше, оставив ее умирать.

Старенькая и любимая Муха жила в семье престарелых супругов. Каждый вечер они выходили гулять с собакой без поводка - питомец не мог справлять нужду иначе. 13 сентября хозяева точно так же вышли на улицу с Мухой.

Еле живую, словно освежеванную Муху нашли в подъезде. Фото: приют "Милосердие"

Что -то напугало слепую собаку, и она кинулась бежать. Хозяева просто не смогли догнать питомца в темноте, потом они два с половиной часа искали по району свою любимицу.

В это время еле живая, словно освежеванная Муха лежала в подъезде. У местных жителей сердце сжималось от боли за собачку, и они обратились к волонтерам.

На место прибыли волонтеры приюта «Милосердие» и прибежали хозяева. От увиденного они едва не разрыдались и умоляли сделать все, чтобы их питомец выжил. Полночи ветеринары боролись за жизнь маленькой собаки, но ее сердце не выдержало - Муха умерла.

- Мягких облачков ей. Там собачке не будет больно, - пишут пользователи в социальных сетях и просят поддержать хозяев Мухи.

Приют открыл сбор средств на помощь животному. Для спасения Мухи была собрана приличная сумма. Из полученных денег будет оплачен долг за операцию 7680 рублей.

- Если кто-то желает возврата своего перевода, то пишите в директ Инстаграма. Оставшиеся деньги будут потрачены на лечение и содержание наших подопечных, - написал в своем аккаунте приют «Милосердие».

«КП-Хабаровск» напоминает: поводок - залог того, что ваш питомец не сбежит и не попадет в беду. Берегите своих животных.