Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 16 декабря 2020 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным на утро 16 декабря 2020 года, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 29619. Из них вылечилось 23808 человек, скончалось 186. За последние сутки в регионе выявили 337 новых случая заболевания. До данным на вечер 15 декабря, получают лечение 5625 человек, из них в стационаре 2784, амбулаторно 2841. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 15 декабря 2020 года, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 197, в Комсомольске-на-Амуре - 19, в Верхнебуреинском районе - два, в Амурском районе - один, в Нанайском районе - 16, в Хабаровском районе - 13, в Вяземском районе - 51, в Бикинском районе - один, в районе имени Лазо район - пять, в Ванинском районе - один, в Совгаванском районе - 31.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.