«Мой бизнес»: Поддержка Фондами

Генеральный директор Гарантийного фонда Хабаровского края Ирина Кулунчакова и начальник отдела по работе с клиентами и территориями Фонда поддержки малого предпринимательства Хабаровского края Ксения Вязникова в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказали почему субъектам малого и среднего предпринимательства важно иметь доступ к финансовым ресурсам банковских организаций, как с этим могут помочь фонды и какая еще услуги оказывают бизнесменам в Хабаровском крае.

Ирина Кулунчакова, генеральный директор Гарантийного фонда Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Ксения Вязникова, начальник отдела по работе с клиентами и территориями Фонда поддержки малого предпринимательства Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 30_07_2020.