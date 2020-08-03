2020-08-03T02:40:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Хабаровске 2020: последние новости на 3 августа

Число выздоровевших превысило пять тысяч человек
Александр ШТААЛЬ
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Коронавирус в Хабаровске 2020: последние новости на 3 августа ФОТО: Региональный минздравКоронавирус в Хабаровске 2020: последние новости на 3 августа ФОТО: Региональный минздрав
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По состоянию на утро 3 августа в Хабаровском крае выявили в общей сложности 7759 случаев заболевания коронавирусом. Из них вылечились 5001 человек, скончался 61 человек, остальные получают лечение. За последние сутки выявили 109 новых случаев заболевания. В последние дни наметилась тенденция к уменьшению количества выявленных случаев заболевания.

- Больше всего заболевших в возрасте от 18 до 65 лет. Лечение получают 27 пациентов старше 65 лет, 10 детей и подростков в возрасте от шести до 14 лет. При этом 15 процентов вновь выявленных пациентов - это бессимптомные носители. У 50 процентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания, - прокомментировали в региональном минздраве.

Почти у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. В стационарах края лечится 221 пациент с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19. Под наблюдением врачей остаются больше 2,2 тысячи человек, контактировавших с заболевшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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