2020-08-03T08:19:44+03:00
Это - Хабаровск!

Хабаровский край: С надеждой на будущее 3 августа 2020

Прямой эфир 3 августа на частоте 88.3 FM
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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Прямой эфир 3 августа на частоте 88.3 FMПрямой эфир 3 августа на частоте 88.3 FMФото: Сергей ПЯТКОВ
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В прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» с политологом Евгением Чадаевым обсуждали акции, проходящие в Хабаровске. Почему люди ходят на митинги, примут ли жители края Михаила Дегтярёва, какое будущее ждёт регион в долгосрочной перспективе? Так же на прямой линии со студией был один из первых ведущих Хабаровского независимого радиовещания, Юрий Вязанкин и многочисленные радиослушатели.

Евгений Чадаев, политолог Фото: Сергей ПЯТКОВ

Евгений Чадаев, политологФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 03_08_2020.

Хабаровский край: С надеждой на будущее 03_08_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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