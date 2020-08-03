Хабаровский край: С надеждой на будущее 3 августа 2020
Прямой эфир 3 августа на частоте 88.3 FM
Прямой эфир 3 августа на частоте 88.3 FMФото: Сергей ПЯТКОВ
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В прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» с политологом Евгением Чадаевым обсуждали акции, проходящие в Хабаровске. Почему люди ходят на митинги, примут ли жители края Михаила Дегтярёва, какое будущее ждёт регион в долгосрочной перспективе? Так же на прямой линии со студией был один из первых ведущих Хабаровского независимого радиовещания, Юрий Вязанкин и многочисленные радиослушатели.
Евгений Чадаев, политологФото: Сергей ПЯТКОВ
Это Хабаровск 03_08_2020.
Хабаровский край: С надеждой на будущее 03_08_2020
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