Хабаровский край: С надеждой на будущее 3 августа 2020

В прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» с политологом Евгением Чадаевым обсуждали акции, проходящие в Хабаровске. Почему люди ходят на митинги, примут ли жители края Михаила Дегтярёва, какое будущее ждёт регион в долгосрочной перспективе? Так же на прямой линии со студией был один из первых ведущих Хабаровского независимого радиовещания, Юрий Вязанкин и многочисленные радиослушатели.

Евгений Чадаев, политологФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 03_08_2020.