Коронавирус в Хабаровске 2020: последние новости на 4 августа

По состоянию на утро 4 августа 2020 года, всего в Хабаровском крае зафиксировали 7861 случай заражения коронавирусом. Из них выздоровели 5207 человек, скончались 63, остальные получают лечение. За последние сутки зарегистрировали 102 новых случая заболевания.

- Больше всего заболевших - это люди в возрасте от 18 до 65 лет. Также лечение получает 21 пациент старше 65 лет, 15 детей и подростков в возрасте от одного года до 17 лет, - прокомментировали в региональном минздраве.

Среди новых пациентов семь человек - это бессимптомные носители. У 45 процентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания. Почти у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. В стационарах края лечатся 232 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19. Под наблюдением врачей остаются около 2,2 тысячи человек, контактировавших с заболевшими.