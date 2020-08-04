2020-08-04T08:19:03+03:00
Общество

Михаил Дегтярев прокомментировали отмену рейсов из Хабаровска в Сочи

Напомним, полностью отказаться от рейсов туроператор планировал 20 августа
Александр ШТААЛЬ
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Михаил Дегтярев прокомментировали отмену рейсов из Хабаровска в СочиМихаил Дегтярев прокомментировали отмену рейсов из Хабаровска в СочиФото: Правительство Хабаровского края
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Авиапассажиров в Хабаровском крае удивили новостью об отмене рейсов из Хабаровска в Сочи и Симферополь. Ранее сообщалось, что их отменят полностью 20 августа по инициативе туроператора.

Рейсы выполняла авиакомпания «Россия» на воздушных судах типа Boeing-747 вместимостью 530 пассажиров. Данное направление пассажирских авиаперевозок практически моментально стало востребованным, однако несмотря на это решение об их отмене было принято. Ситуацию прокомментировал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

- После 20 августа по согласованию с туристами и без всяких доплат компания предлагает вернуться в Хабаровск стыковочными рейсами. Стыковка будет проходить от двух до пяти часов в аэропорту Шереметьево, - рассказал Михаил Дегтярев. - Если туристы не хотят лететь с пересадкой после 20 августа, то компания обеспечит возврат 100 процентов уплаченных денег. С пассажирами сейчас идут переговоры.

Напомним также, что за время действия программы в июле больше семи тысяч дальневосточников смогли побывать на курортах Черного моря. Власти намеревались сохранить возможность прямых рейсов в Сочи и Симферополь и сделать цену доступной для дальневосточников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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