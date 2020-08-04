В Хабаровске завершилось тактико-специальное учение с дивизионом катеров, спецназом и авиацией Восточного округа Росгвардии

С получением боевого распоряжения на пункте базирования катеров оживленно: морскую технику готовят к бою и походу, с личным составом проводится инструктаж по требованиям безопасности и заслушивается решение командира.

Не проходит и часа, как все готово к выходу в район выполнения служебно-боевых задач. И вот уже катера разрезают водную гладь Амура, стремительно удаляясь от берега. Речная «прогулка» к месту назначения занимает не один час. Но монотонной ее не назвать: ведь активная фаза тактико-специального учения началась сразу после отшвартовки катеров.

Всего же при следовании по маршруту экипажи проводят около десятка катерных боевых учений ФОТО: Павел Стебков

Отход от причала – это уже один из элементов, которые моряки отрабатывают во время первого этапа ТСУ. Всего же при следовании по маршруту экипажи проводят около десятка катерных боевых учений. Помимо стандартных действий, которые росгвардейцы выполняют практически каждый день – зрительное и техническое наблюдение, организация связи между катерами, смена вахты на ходу – встречаются и довольно нетривиальные вводные. Например, борьба за живучесть катера при возникновении нештатных ситуаций.

По прибытию в район выполнения задач моряки разворачивают пункт временного базирования, обслуживают технику после перехода. Уже на следующий день они приступают к охране общественного порядка вблизи острова Эхур, где, по замыслу учений, должно проводиться масштабное международное мероприятие.

Экипажи поисково-спасательных катеров «Афалина» несут боевое дежурство в движении ФОТО: Павел Стебков

С самого утра противодиверсионные «Ярославцы» занимают свои позиции в верхнем и нижнем течении протоки Старый Амур, а экипажи поисково-спасательных катеров «Афалина» несут боевое дежурство в движении.

Тем временем подчиненные лейтенанта Александра Гизитдинова проводят профилактический водолазный осмотр акватории у побережья острова Эхур.

- Нашим водолазам не привыкать к подобным задачам, все действия отточены до мелочей. Ежегодно мы проводим противодиверсионные обследования объектов Восточного экономического форума во Владивостоке: проверяем причальные стенки пирсов, корпуса кораблей, морское дно», – делится офицер.

Во второй половине дня звуки выстрелов разрезали царящую на Старом Амуре тишину ФОТО: Павел Стебков

Вскоре для водолазной противодиверсионной группы вновь находится работа: один из несущих боевое дежурство катеров «намотал» на винт рыболовную сеть, и после его буксировки к берегу водолазы приступают к устранению неисправности.

Около 10 часов утра на горизонте появляется неопознанный катер, полным ходом направляющийся к границе закрытого для плавания района. Незамедлительно наперерез ему выдвигается «Афалина». По громкой связи военнослужащие предупреждают о запрете пересечения границы, и судно быстро меняет курс. Спустя несколько часов ситуация повторяется, и морякам приходится внести коррективы в круиз ещё одного заплутавшего плавсредства.

А вот следующие плаватели оказались не столь законопослушными. Проигнорировав требование росгвардейцев, судно продолжило движение и зашло в запретную зону. Силами экипажей поисково-спасательного катера морского отряда и патрульного катера ОМОНа злоумышленники были задержаны.

Моряки занимали выгодные позиции вблизи острова и вели стрельбу по нарушителям ФОТО: Павел Стебков

Во второй половине дня звуки выстрелов разрезали царящую на Старом Амуре тишину и заглушили мерный рокот двигателей росгвардейских катеров. Нарушители пересекли границу охраняемой акватории и начали обстреливать преследующую их «Афалину».

- Тогда мы открыли ответный огонь. По легенде одна из очередей противника достигла цели: в машинном отделении катера произошло возгорание. Доложив на командный пункт о выходе техники из строя, экипаж приступил к тушению пожара на борту и начал заделывать пробоину с помощью раздвижного упора. Нам удалось погасить пламя и устранить течь. Прибывший на помощь катер отбуксировал нас на базу, а для преследования нарушителей выдвинулись другие экипажи, – вспоминает командир поисково-спасательного катера мичман Денис Васюхно.

Но и на этом сюрпризы не закончились: в то же самое время по ещё одной «Афалине» неизвестные открыли огонь с суши. Пока моряки занимали выгодные позиции вблизи острова и вели стрельбу по нарушителям, для поиска «противника» на берег сошли бойцы ОМОНа.

Вскоре к ним присоединились военнослужащие отряда специального назначения «Тайфун», десантировавшиеся с вертолёта МИ-8 1-й отдельной смешанной авиационной эскадрильи. При проведении поисковых мероприятий условные преступники были обнаружены и уничтожены.

Автор текста: Роман Слободян