2020-08-04T06:55:08+03:00
Это - Хабаровск!

Это Хабаровск 4 августа 2020

Прямой эфир 4 августа на частоте 88.3 FM
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА
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Прямой эфир 4 августа на частоте 88.3 FMПрямой эфир 4 августа на частоте 88.3 FMФото: Сергей ПЯТКОВ
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Туризм одна из наиболее пострадавших от всемирной пандемии коронавируса отраслей на ряду с культурой и общепитом. Границы закрыты, туры отменены, а тем временем прошло уже две трети лета. Как туристическая отрасль будет выбираться из глубочайшего кризиса и почему людям стоит обратить внимание на внутренние направления, в прямом эфире радио «Комосомольская правда - Хабаровск» рассказала директор туристической компании «Белый слон» Мария Кожедуб.

Мария Кожедуб, директор туристической компании «Белый слон» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Мария Кожедуб, директор туристической компании «Белый слон»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ну, а возвращаясь к культуре, у нас в студии побывал наш постоянный гость, без преувеличения - друг радио «Комосомольская правда - Хабаровск», Константин Зайнулин, генеральный директор Хабаровского Музыкального Театра. Обсудили перспективы открытия нового театрального сезона, меры профилактики COVID-19 в стенах театра и какую поддержку от Государства получают учреждения культуры в связи со сложившейся ситуацией.

Константин Зайнулин, генеральный директор Хабаровского Музыкального Театра. Фото: Сергей ПЯТКОВ

Константин Зайнулин, генеральный директор Хабаровского Музыкального Театра.Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 04_08_2020.

Это Хабаровск 04_08_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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