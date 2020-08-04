Будни врио губернатора: Михаил Дегтярев продолжает «ревизию» дел в Хабаровском крае

На должность врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев был назначен 20 июля. Пока рано подводить какие-либо итоги его деятельности. Посмотрим, что он успел за эти неполные три недели.

ИТОГИ РАБОЧИХ ПОЕЗДОК

О поездках врио главы края по районам в выходные мы уже писали (ищите на сайте «КП» - Хабаровск» статьи по запросу «Выходной вояж врио губернатора»). Однако поездки ценны не столько сами по себе, сколько выводами, сделанными по их итогам. В понедельник, 3 августа, Михаил Дегтярев провел совещание с министерствами и ведомствами, обсудил ключевые показатели экономики края и дал несколько поручений по итогам визитов в районы.

Во время поездки по Советско-Гаванскому району глава края беседовал с жителями поселка Заветы Ильича. Там планируется строительство угольного терминала. Люди против: терминал хотят построить в популярном и чуть ли не единственном месте отдыха. Понятно, что экономику надо развивать, но не в ущерб элементарным человеческим потребностям.

- Судя по тому, что я увидел в поездке, местные власти согласовали изыскательские работы. Надо внимательно посмотреть, какие были выданы документы. Но люди против этих работ, и власти района должны учитывать мнение граждан. Необходимо выехать на место и все тщательно проверить, - подчеркнул Михаил Дегтярев, обращаясь к Анатолию Литвинчуку, заместителю председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ.

СТРОИЛИ МЫ, СТРОИЛИ…

Много проблем обнаружилось и в строительной отрасли края: срывы сроков сдачи вследствие ошибок в проектах - беда почти повсеместная. Каждая сорванная сдача - это ухудшение социальной обстановки, лишний повод сказать: «Да ничего тут хорошего нет» и уехать в поисках этого самого хорошего. Кроме того, когда речь идет о стройках, финансируемых из федерального бюджета, срывы влекут за собой возврат денег в казну. А в последующем краю могут отказать в финансировании социально значимых объектов - какой смысл давать деньги тому, кто не может их потратить с толком, на пользу людям?

Рыбная отрасль — одна из важнейших для экономической и социальной жизни краяФото: Правительство Хабаровского края

Врио губернатора, осмотрев крупные стройки, дал в целом неудовлетворительную оценку работы по управлению строительной отраслью. Он планирует в ближайшее время встретиться с ведущими застройщиками края.

- Нужно обсудить, какие проблемы есть у строителей, где недорабатывают наши структуры. Один из вопросов - работа службы заказчика, ее деятельность нельзя признать удовлетворительной. Во всем этом предстоит разобраться, - отметил Михаил Дегтярев, давая поручение собрать застройщиков и.о. министра строительства Хабаровского края.

РЫБА МОЕЙ МЕЧТЫ

Еще одной темой на совещании стала рыбодобыча. Рыбная отрасль имеет для края большое не только экономическое, но и социальное значение, проблемы в ней воспринимают близко к сердцу не только рыбаки - все жители края. Михаил Дегтярев подчеркнул, что сегодня перед отраслью стоят серьезные вызовы: с одной стороны нужно сохранять биоразнообразие, развивать рыборазведение, бережнее относиться к дарам природы. А с другой - нельзя полностью запрещать вылов, ведь в жизни коренных малочисленных народов рыба имеет почти сакральное значение. Да и другие жители края, не относящиеся к аборигенным этносам, тоже хотят заниматься любительским рыболовством. Причем для многих это не просто времяпрепровождение, а возможность обеспечить семью пропитанием.

- Необходима отдельная встреча со всеми участниками процесса, - сказал Михаил Дегтярев. - В ближайшее время нужно собраться с рыбопромышленниками, КМНС, наукой, общественностью, Росрыболовством. Перед тем, как принимать какие-либо решения, нужно выслушать все стороны.

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ МЭРА

В тот же день ближе к вечеру врио губернатора встретился с мэром крупнейшего города края - Сергеем Кравчуком. Лейтмотивом встречи стала реализация в городе национальных проектов: «Жилье» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги», затронул Михаил Дегтярев вопрос повышения качества работы общественного транспорта и ход благоустройства городского пространства.

Не мог врио губернатора обойти острый вопрос по жильцам дома по улице Зои Космодемьянской. Напомним, их дом обрушился, люди фактически оказались на улице. Ранее предыдущий губернатор передал в ведение мэрии 23 квартиры в новом доме по улице Аэродромной. Предполагалось, что именно в эти квартиры и въедут бывшие жильцы дома по улице Зои Космодемьянской. Однако в конце минувшей недели появились сообщения, будто мэрия не собирается заселять в них людей. В СМИ появился ответ администрации города: в распоряжении правительства края нет оговорки, что квартиры предназначены именно для жильцов рухнувшего дома. Их просто переводят в маневренный фонд, а кто конкретно в них заедет - решат по факту. Естественно, люди взволновались, обратились к врио губернатора, в СМИ.

Сергей Кравчук объяснил: накануне встречался с людьми, разъяснил им ситуацию. Передача квартир произошла без целевого назначения, это так. Действительно, новое жилье имеет статус «маневренный фонд», поэтому взять и отдать в социальный найм квартиры нельзя по закону. Но выход найден: они заселяются в маневренный фонд как потерявшие единственное жилье. Затем в течение двух лет, согласно жилищному законодательству, они смогут решить вопрос об изменении статуса квартир. Мэр Хабаровска заверил врио губернатора края, что людей заселят в новые квартиры не позднее 25 августа. Михаил Дегтярев кивнул и сказал, что в конце августа лично проверит, как прошло новоселье.

- Наша задача совместно с городской администрацией - чтобы власть работала ритмично, согласованно и в интересах людей. Люди, по большому счету, не разделяют уровни власти - федеральная, краевая или городская. У граждан есть запросы к нам, и мы обязаны их решать совместно, - заметил врио губернатора края.

На встрече с мэром Хабаровска в основном говорили о реализации нацпроектов в городеФото: Правительство Хабаровского края

Помимо «ревизий» и решения вот таких острых вопросов, Михаил Дегтярев продолжает заниматься формированием нового правительства Хабаровского края. На момент сдачи номера в печать стало известно, что новым заместителем председателя правительства края по социальным вопросам станет Евгений Никонов. Ранее врио губернатора назначил Валентина Костюшина министром финансов края.

КСТАТИ

Более 1,3 миллиарда рублей финансовой помощи получит Хабаровский край, чтобы сбалансировать доходы региональной казны в условиях ухудшения экономической обстановки из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Выделение дополнительных средств на возмещение выпадающих доходов казны стало возможно благодаря договоренностям между Михаилом Мишустиным и временно исполняющим обязанности губернатора региона Михаилом Дегтяревым. Разговор состоялся 23 июля, на третий день после представления врио главы края членам регионального правительства.

Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов регионального бюджета.

Напомним, в мае Хабаровскому краю был перечислен первый транш в размере более 1,7 миллиарда рублей.