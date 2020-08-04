Выплаты многодетным семьям в Хабаровском крае 2020: обновленный список

Начнем с положительных новостей - согласно статистическим данным, многодетных семей в крае стало больше, сейчас их насчитывается уже больше 18 тысяч, годовой прирост составляет почти 7%, и это не может не радовать. Разумеется, наше государство старается поддерживать такие семьи, притом не только буквально - деньгами, но и с помощью самых разных инструментов социальной поддержки. О том, на какую именно помощь вправе рассчитывать многодетная семья, проживающая в 2020 году в Хабаровском крае, расскажем сегодня.

ВЫПЛАТЫ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

По данным минсоцзащиты Хабаровского края, на сегодняшний день так называемый социальный пакет многодетным семьям в среднем составляет 29 тысяч рублей в месяц, при этом в него входит целый ряд выплат.

Так, при рождении или усыновлении третьего и (или) последующих детей семьи получают право на краевой материнский капитал в размере 200 тысяч рублей, а на детей, рожденных начиная с первого января 2019 года в размере 250 тысяч рублей. Эти деньги семья может потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, а также на оплату медицинских услуг, оказываемых родителям или детям. Также при рождении второго и каждого последующего ребенка семья получает единовременную выплату в пять тысяч рублей.

Выплаты многодетным семьям могут быть и ежемесячными - в размере 15 248 рублей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до исполнения ребенку возраста трех лет. При этом доход на одного члена семьи не должен превышать в 2020 году 39 083,7 рубля. На каждого школьника из многодетной семьи ежемесячно выплачивается по 720 рублей на компенсацию проезда до образовательного учреждения, либо же детям предоставляется проезд по социальной транспортной карте на сумму 1 тысяча рублей в месяц.

Что касается льгот нематериальных, то они тоже имеются - например, малышей из многодетных семей в возрасте до шести лет бесплатно обеспечивают рецептурными препаратами по назначению лечащего врача. Также поддержка многодетных семей в Хабаровском крае заключается в компенсации расходов на оплату коммуналки в размере 30 процентов. Детям предоставляются путевки в санатории.

ПОДДЕРЖКА МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ

Разумеется, в Хабаровском крае не обходят вниманием и семьи, признанные многодетными и малоимущими - для них также разработаны дополнительные меры поддержки.

Родители, проживающие в селах, получают 1200 рублей на подготовку своего чада к школеФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Это, например, субсидия на оплату ЖКХ, которая назначается на шестимесячный период и выплачивается ежемесячно; пособие на детей в повышенном размере; раз в год родители, проживающие в селах, получают 1200 рублей на подготовку своего чада к школе. Оказывается и государственная соцпомощь на основании социальных контрактов, в рамках которых малоимущие многодетные семьи получают деньги на учебу для детей, на развитие подсобного личного хозяйства, ремонт жилья и хозяйственных построек, на индивидуальную предпринимательскую деятельность, поиск работы и переобучение.

НОВШЕСТВА И ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ

Из нового - с 1 июля 2020 года многодетные малоимущие семьи могут рассчитывать на выплату в 7590 рублей на детей от трех до семи лет. Чтобы получить эти деньги, родители должны только подать заявление, а все необходимые документы центры социальной поддержки соберут сами. Дети из малоимущих семей обеспечиваются путевками в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, загородные лагеря с оплатой проезда к месту отдыха и обратно.

Также среди новшеств этого года принятый закдумой края закон, согласно которому с 1 сентября 2020 года статус многодетной семьи продлевается на период очного обучения старшего ребенка до достижения им возраста 22 лет. Получается, что теперь около трех тысяч многодетных семей смогут продлить право на получение мер социальной поддержки на сумму в среднем 4300 рублей ежемесячно. Также с 1 сентября 2020 года статус многодетной семьи будет подтверждаться соответствующим удостоверением.

Ну, и в качестве приятного бонуса не стоит забывать о том, что вот уже два года подряд многодетные семьи в качестве признания особых заслуг в укреплении института семьи и воспитании детей поощряются автомобилем. В этом году уже две семьи получили такой подарок: семья Пассар из Амурского района, в которой воспитываются 11 детей, и многодетная семья Любушкиных из Комсомольска-на-Амуре, воспитывающая семь дочерей, также удостоенная награды высшего уровня - ордена «Родительская слава».